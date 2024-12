Otimismo no comércio: gaúchos devem gastar R$ 700 com presentes de Natal Aclr|Do canal Record RS no YouTube 30/11/2024 - 10h41 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h14 ) twitter

A temporada das compras de Natal está oficialmente aberta. Muita gente aproveita as ofertas da Black Friday para garantir os presentes. E de outro lado do balcão, tem otimismo. Uma pesquisa indica que as vendas deste fim de ano devem superar as de 2023.

