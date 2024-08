Os maiores inimigos dos cachorros 🐶⚔️ - Documentário - Jornalzinho Amo Meu Pet

Os maiores inimigos dos cachorros ūüź∂‚öĒÔłŹ - Document√°rio - Jornalzinho Amo Meu Pet Aclr|Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube 26/08/2024 - 15h58 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h00 ) ‚ÄĆ



Por muito tempo, os motoqueiros, os carteiros e os gatos foram os maiores inimigos dos cachorros. Mas a modernidade trouxe novos desafios. Agora os cães estão por aí se incomodando com novos artefatos nunca imaginados. Frescura ou apenas pura sem-vergonhice? Descubra tudo nessa edição imperdível do Jornalzinho Amo Meu Pet, com ele, Pépe Bonner.

