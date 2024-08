Orquestra Sesc de Viola celebra uma década de música e tradição | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 14h16 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h54 ) ‌



A Orquestra Sesc de Viola completa dez anos de história, um marco importante para a cultura musical de Uberlândia e região. Ao longo dessa década, o projeto tem sido responsável por formar e desenvolver músicos de viola caipira, promovendo o ensino de técnicas musicais, a musicalização e a prática em conjunto.

Para celebrar essa importante data, a Orquestra Sesc de Viola realizará um concerto especial no dia 24 de agosto. O evento promete emocionar o público com um repertório que celebra a tradição da música caipira e a trajetória da orquestra. A apresentação contará com a participação de renomados violeiros, que junto aos músicos da orquestra, prometem um espetáculo inesquecível.

O concerto de aniversário é uma oportunidade para celebrar a rica história da Orquestra Sesc de Viola e agradecer a todos que contribuíram para seu sucesso. Ao longo desses dez anos, o projeto tem sido um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização da cultura popular brasileira. A música da viola, com sua sonoridade única e emocionante, tem o poder de despertar a saudade e conectar as pessoas com suas raízes.

