Operação Travessia: Justiça rejeita habeas corpus de prefeito de Barra Velha
31/07/2024 - 20h50 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h13 )



A Justiça negou o pedido de habeas corpus da defesa do prefeito de Barra Velha, que está afastado do cargo desde janeiro. Ele foi preso sob suspeita de liderar um esquema criminoso, e a decisão mantém o afastamento temporário. A Operação Travessia continua a investigar o caso, e as autoridades seguem apurando as evidências relacionadas às acusações contra o prefeito.

