Operação especial para garantir a segurança dos Romeiros durante o feriado religioso | Manhã Total
14/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 15/08/2024 - 01h48 )



Diante do aumento significativo do fluxo de veículos e romeiros em direção à cidade de Romaria durante o feriado religioso, a Polícia Militar Rodoviária intensificará as ações de fiscalização nas rodovias da região de Uberlândia, Romaria e Abadia dos Dourados. O objetivo principal é garantir a segurança de todos os envolvidos, tanto motoristas quanto romeiros.

Para oferecer um ambiente mais seguro, a Polícia Militar Rodoviária adotará diversas medidas, como o aumento do efetivo policial nas rodovias, a intensificação da fiscalização de veículos e a realização de blitzes educativas. Além disso, os policiais estarão atentos a possíveis irregularidades no trânsito, como ultrapassagens perigosas, excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool ou outras drogas.

