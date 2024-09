Operação da Polícia Civil: dois presos por assalto em São Bento do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 05/09/2024 - 15h27 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h45 ) ‌



A Polícia Civil de São Bento do Sul conduziu uma operação para apurar um assalto ocorrido em maio deste ano, resultando na prisão de duas pessoas. A operação visou esclarecer o caso e identificar todos os envolvidos no crime. O Márcio Falcão traz os detalhes sobre a operação e as prisões. Acompanhe as informações completas agora na Tribuna do Povo.

