Operação da PM reforça fiscalização nas rodovias mineiras | Balanço Geral Minas

Com o início das férias escolares e o consequente aumento do movimento nas rodovias de Minas Gerais, a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Especializado, em parceria com órgãos como SEMAD, DER, PRF e DNIT, dá início à Operação Férias Seguras. A iniciativa, que se estende por todo o mês de julho, tem como objetivo principal garantir a segurança pública e ambiental no estado.

Para garantir a efetividade da operação, cerca de 2.000 policiais militares serão mobilizados. O foco principal das ações estará na abordagem de veículos suspeitos e irregulares, fiscalização de ônibus interestaduais, combate à embriaguez ao volante, repressão ao desmatamento e incêndios florestais, além de ações específicas para coibir crimes como homicídios, tráfico de drogas, captura de foragidos da justiça e roubos.

A Operação Férias Seguras contará com o apoio de tecnologias avançadas para auxiliar nas ações. Drones e sistemas de monitoramento remoto serão utilizados para ampliar a vigilância e a precisão das operações.

Ferramentas tecnológicas e estandes informativos também serão disponibilizados para auxiliar na conscientização e educação da população. Além disso, palestras educativas, blitz informativas e fiscalizações rigorosas serão realizadas para garantir o cumprimento das leis e a segurança de todos.

