Operação cumpre mandatos contra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas no Norte 29/08/2024 - 11h30 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h24 )



Uma grande operação policial foi deflagrada na manhã de hoje com o objetivo de cumprir mandados contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas nas cidades da região Norte. A ação está em andamento, e as primeiras informações são trazidas ao vivo pela repórter Isabela Corrêa. A operação visa desmantelar a estrutura do grupo criminoso e interromper suas atividades ilícitas na região. A operação conta com a colaboração de várias unidades policiais e é um passo importante no combate ao tráfico de drogas no estado.

