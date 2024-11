Oficina na feira do livro: jornalistas trocam experiências com estudantes Aclr|Do canal Record RS no YouTube 12/11/2024 - 10h14 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h33 ) twitter

A oficina de jornalismo promovida pelo grupo Record RS para estudantes completa 24 anos. É uma oportunidade para estudantes terem contato com as redações e profissionais do Jornal Correio do Povo, da Rádio Guaíba e da Record.

