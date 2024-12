Odelmo e Ana Paula Leão recebem títulos de cidadãos honorários de Uberlândia | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 03/12/2024 - 13h59 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h59 ) twitter

O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, e a deputada federal Ana Paula Leão, também primeira-dama do município, foram agraciados com o título de cidadãos honorários em uma cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal. A honraria foi indicada pela vereadora Gláucia da Saúde e reuniu familiares, amigos e autoridades políticas para celebrar a contribuição do casal ao desenvolvimento da cidade.

Nascido em Uberaba, Odelmo Leão acumula mais de quatro décadas de trajetória pública, sendo prefeito de Uberlândia pela quarta vez e com passagens pelo Congresso Nacional e secretarias estaduais. Ana Paula Leão, natural de Varginha, construiu uma sólida carreira como produtora rural e gestora, assumindo secretarias em Uberlândia antes de ser eleita deputada federal, onde atua em defesa do produtor rural e do setor agropecuário.

