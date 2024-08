Obras para remoção de passarela na ponte Colombo Salles devem durar 10 meses na capital Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 29/08/2024 - 08h05 (Atualizado em 30/08/2024 - 01h21 ) ‌



As obras para a remoção das passarelas de pedestres na Ponte Colombo Salles, uma das principais saídas de Florianópolis, começaram e têm previsão de durar cerca de 10 meses. O Gabriel Prada traz os detalhes ao vivo sobre o andamento dos trabalhos e como eles podem impactar o trânsito na região. A Ponte Colombo Salles é um ponto crucial para a mobilidade urbana da capital, e a retirada das passarelas visa melhorar a segurança e a fluidez do tráfego. Confira as informações sobre desvios, mudanças no trânsito e os planos da prefeitura para minimizar os transtornos aos motoristas

