Obras na Avenida Marcos Konder alteram trânsito em ruas próximas ao centro de Itajaí
01/08/2024 - 09h37 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h50 )



A partir desta quinta-feira (01) iniciam-se as obras para pavimentação da Avenida Coronel Marcos Konder, uma das principais vias do centro de Itajaí. Este projeto promete trazer melhorias significativas para a infraestrutura da cidade, mas também pode causar alterações no tráfego local. A repórter Juliana Senne está ao vivo para fornecer todas as informações detalhadas sobre o andamento das obras e as possíveis implicações para os motoristas que transitam pela região. Acompanhe as atualizações e prepare-se para as mudanças no trânsito.

