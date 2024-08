Obras em rede de gás natural causam transtornos em avenida que liga Itajaí a Balneário Camboriú Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 13/08/2024 - 08h47 (Atualizado em 14/08/2024 - 01h45 ) ‌



Os motoristas que trafegam pela Avenida Osvaldo Reis, que liga Itajaí a Balneário Camboriú, enfrentam filas muito maiores do que o normal nesta semana. As obras de instalação de uma nova rede de gás natural estão causando transtornos significativos no trânsito, a repórter Juliana Senne está no local.

