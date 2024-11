O QUE NINGUÉM NUNCA CONTOU SOBRE O BAKE OFF BRASIL | EP #76 Aclr|Do canal POD TUDO E + UM POUCO! no YouTube 16/10/2024 - 09h26 (Atualizado em 21/10/2024 - 01h01 ) twitter

NOSSA CONVIDADA É A ATUAL JURADA DO “BAKE OFF BRASIL” E REFERÊNCIA EM CONFEITARIA HÁ MAIS DE 25 ANOS. ESTUDOU EM RENOMADAS INSTITUIÇÕES EUROPÉIAS, TEM SUA PRÓPRIA CONFEITARIA EM SÃO PAULO E MINISTRA PALESTRAS EM TODO O BRASIL. POR 10 ANOS, FOI JURADA DO REALITY “QUE SEJA DOCE” E MANTÉM UM CANAL DE RECEITAS NO YOUTUBE. SEU TALENTO JÁ FOI RECONHECIDO COM O PRÊMIO “CHEF PÂTISSIER DO ANO” EM 2011, 2012 E 2017 PELA REVISTA “PRAZERES DA MESA”.

#bakeoff #bakeoffbrasil #sbt #confeitaria #reality #brigadeiro #chef #bolo #bolos

