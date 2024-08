O que era para melhorar, piorou: calçadas são destruídas por obra de pavimentação Aclr|Do canal Record RS no YouTube 28/08/2024 - 10h20 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A calçada de uma rua na zona leste da capital foi totalmente destruída por uma obra de pavimentação. Segundo os moradores, as calçadas foram danificadas pelas máquinas e os muros das casas estão com risco de cair e gerar mais acidentes no local.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.