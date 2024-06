Aclr |Do canal Amo Meu Pet Org no YouTube

O que aconteceu com a Gangue dos Caramelos do NORTE?

Depois de investigarmos o que aconteceu com Cleitinho Fubá e a gangue dos vira-latas caramelos do Sul, todo mundo quer saber o que houve com os membros do norte. O que eles estão planejando? Descubra nesta edição do Jornalzinho Amo Meu Pet, com o Pépe Bonner.

