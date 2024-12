O Jockey Clube do Paraná irá realizar o 80º Grande Prêmio Paraná neste domingo Aclr|Do canal Grands no YouTube 30/11/2024 - 12h15 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h08 ) twitter

O Jockey Clube do Paraná irá realizar o 80º Grande Prêmio neste domingo, primeiro de dezembro, no Hipódromo do Tarumã. O evento, que é considerado um dos mais tradicionais do Brasil, terá uma das maiores da história da competição.

Desde a década de 1940, a corrida acontece anualmente, porém ao contrário do ano passado, a pista de areia será o palco do espetáculo. Tal volta às origens causou estranheza aos turfistas, já que em 2023, pela primeira vez, essa importante prova do calendário clássico, foi disputada em pista de grama. Entretanto, neste ano a diretoria decidiu priorizar a tradição.

Além de assistir às provas de turfe, os espectadores poderão participar de atividades como passeio com pôneis e cavalos, brinquedos infláveis para as crianças e comer nas lanchonete e food trucks espalhados pelo clube.

Devido às obras na Avenida Victor Ferreira do Amaral, o acesso será pela Rua Dino Bertoldi, número 740. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

