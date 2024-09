O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta sobre baixíssima umidade do ar Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/09/2024 - 20h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h20 ) ‌



O aviso abrange mais de 2.500 cidades no Brasil. Os estados afetados incluem São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O Distrito Federal registrou a semana mais seca da história com apenas 7% de umidade relativa do ar. A Organização Mundial da Saúde recomenda uma umidade ideal de 60%.

