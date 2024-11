NUTRÓLOGA: Marcela Ramos fala sobre hábitos de vida que ajudam na prevenção do câncer de mama Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 17/10/2024 - 09h39 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os caminhos para o diagnóstico precoce do câncer de mama são fundamentais, mas a prevenção também desempenha um papel crucial na saúde das mulheres. O autoexame das mamas e o agendamento regular da mamografia são práticas essenciais que podem facilitar a detecção precoce da doença. Contudo, é igualmente importante refletir sobre os hábitos de vida que podem contribuir para a diminuição do risco de desenvolvimento do câncer de mama.

A adoção de um estilo de vida saudável é uma estratégia eficaz para a prevenção. Estudos indicam que evitar bebidas alcoólicas é uma das medidas mais relevantes. Mesmo o consumo moderado de álcool pode aumentar o risco; tomar uma dose por dia eleva o risco em 5%, enquanto três ou mais doses diárias podem elevar esse percentual em até 50%. Portanto, é vital que as mulheres estejam cientes dessas informações e façam escolhas conscientes em relação à sua saúde.

Além da moderação no consumo de álcool, é recomendado manter uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, e praticar atividades físicas regularmente. Essas ações, somadas a exames periódicos e à conscientização sobre o autoexame, podem efetivamente reduzir os riscos e promover uma vida mais saudável. O conhecimento e a implementação de hábitos preventivos são passos importantes para o empoderamento feminino na luta contra o câncer de mama.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=pLnnTITsCb4

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=vVEOWS77-8s

👉 https://www.youtube.com/watch?v=H-9lIxqDdvk

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.