Número de trabalhadores bate recorde no país e atinge 101,3 milhões, diz IBGE

O número de trabalhadores no Brasil chegou a 101,3 milhões no trimestre encerrado em maio, maior resultado da série histórica, iniciada em 2012. No mesmo período, a taxa de desemprego recuou e chegou a 7,1%. Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada nesta sexta-feira (28) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para entendermos como o desemprego recua mesmo com a taxa Selic acima dos 10%, recebemos falamos com Filipe Ferreira, economista e diretor de negócios da Nelogica.

