Número de mulheres donas de negócios aumentou 213 % no últimos dez anos Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 19/11/2024 - 15h47 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

De acordo com o Sebrae, nos últimos 10 anos, o número de mulheres donas de negócios aumentou 213% em Santa Catarina. E, para celebrar essa incrível conquista, hoje é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Vamos conhecer agora uma dessas empresárias de sucesso com o repórter Mikael Melo, que vai trazer os detalhes de sua trajetória e como ela tem impactado o mercado em Santa Catarina.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.