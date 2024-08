Número de eleitores é maior que o de residentes em São João da Barra Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 07/08/2024 - 17h29 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h22 ) ‌



Um levantamento aponta um dado curioso no município de São João da Barra, no norte fluminense. A cidade tem o número de eleitores maior que o de residentes. De acordo com o tribunal regional eleitoral do rio de janeiro, em um comparativo com as eleições municipais de 2020, houve um aumento de 15,2% no número de eleitores.

