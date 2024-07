NTF/ADVB Cast (EP 09) - Gestão para as pessoas

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

A gestão de pessoas para pessoas é um dos temas mais discutidos atualmente e precisa ser uma grande preocupação das empresas, independentemente do porte.

Os integrantes do NFT Giselle Suardi e Diego Godoy e coordenador do núcleo, Filipi Oliveira, recebem a head de Pessoas da Olist, Patrícia Tourinho, no 9º episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB.

Squad Gestão de Pessoas

Convidada: Patrícia Tourinho, head de Pessoas da Olist

Integrantes do NFT: Giselle Suardi e Diego Godoy

Moderador: Filipi Oliveira

