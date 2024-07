Novo estacionamento para carros de aplicativo no Aeroporto de Congonhas começa a funcionar hoje (11)

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Começa a funcionar hoje (11) o novo bolsão gratuito para motoristas de carros por aplicativo no aeroporto de Congonhas em São Paulo. Com um espaço total de 4 mil metros quadrados e 145 vagas disponíveis, os motoristas poderão estacionar sem custos enquanto aguardam chamadas dos aplicativos. O objetivo é reduzir o trânsito na área do embarque e desembarque do aeroporto. O bolsão funciona das 4h30 às 23h30 e visa melhorar a fluidez do tráfego local.

