Novas imagens mostram policiais cercados por traficantes no Complexo da Maré (RJ)

A polícia divulgou novas imagens do confronto em que policiais militares foram cercados por traficantes no Complexo da Maré (RJ), em junho. Moradores se protegem dos tiros enquanto PMs chegam em um veículo blindado para investigar um galpão onde supostos chefes do tráfico estariam escondidos. Criminosos armados atiram e lançam granadas contra os agentes. Um bandido armado pula de uma janela e cai sobre o capô de um carro.

