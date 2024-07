Nova massa de ar quente deve aumentar a temperatura Aclr|Do canal Record News no YouTube 17/07/2024 - 12h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h09 ) ‌



Depois de um início de inverno com ondas de frio e a cara da estação, o tempo volta a mudar no país. Uma nova massa de ar quente deve se estabelecer, principalmente na faixa central, o que deve favorecer o retorno das temperaturas elevadas, com a formação de uma massa de ar quente em várias áreas do país.

