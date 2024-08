Nova HC-UE: governador diz que licitação das obras sai em 2024, em Ribeirão Preto Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/08/2024 - 12h20 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h34 ) ‌



O Governo de São Paulo lançou a Agência SP, um novo portal que concentra as principais notícias de ações do governo paulista. E, nesse lançamento, jornalistas puderam fazer perguntas ao governador Tarcísio de Freitas. O repórter Rafael Pascuim, da Record Interior SP, questionou o governador sobre a construção da nova Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Segundo Tarcísio, a licitação para as obras da nova unidade deve ser lançada ainda este ano.

*Reportagem exibida em 22/08/2024.

