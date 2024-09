NETTO DJ Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 04/09/2024 - 13h30 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h32 ) ‌



Matéria exibida no dia 03/09/2024

UM DJ GOIANO QUE JÁ PARTICIPOU DO REALITY SHOW "A FAZENDA", ESTÁ COMEMORANDO O BOM MOMENTO QUE VIVE. NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA, ELE REALIZOU UM SONHO: TOCAR JUNTO COM O CANTOR GUSTTAVO LIMA.

‌



‌



