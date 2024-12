Nego Di deixa a prisão após 130 dias e comemora com churrasco e samba Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 30/11/2024 - 12h52 (Atualizado em 01/12/2024 - 01h24 ) twitter

O humorista nego Di comemorou a saída do presídio com churrasco e samba em casa. Ele deixou a Penitenciária Estadual de Canoas após 130 dias detido. A soltura aconteceu depois que o Supremo Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória ao influenciador até o julgamento do mérito do habeas corpus solicitado pela defesa. Em um vídeo divulgado pela esposa, o humorista aparece tocando um instrumento de percussão em uma roda de samba. Nego Di é réu por crimes de estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Segundo o Tribunal de Justiça, o influenciador e o sócio teriam lesado mais de 370 pessoas.

