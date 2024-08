Neblina e calor: previsão do tempo em SC para os próximos dias Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 06/08/2024 - 20h49 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tempo em Santa Catarina para esta quarta-feira (07), promete começar com sol entre nuvens, enquanto os nevoeiros marítimos continuam no litoral. O Extremo Oeste e o Litoral Sul experimentarão um aumento de nuvens e a possibilidade de chuva isolada entre a tarde e a noite. A partir de quinta-feira, a chegada de uma massa de ar frio polar provocará uma queda nas temperaturas mínimas à noite. Acompanhe as atualizações e prepare-se para as mudanças climáticas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.