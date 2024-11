NDTV lança série sobre os 150 anos de imigração italiana e sua herança no Brasil Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/10/2024 - 08h05 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A NDTV lança uma série especial em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Acompanhado pelo jornalista Paulo Mueller, que sobreviveu à Itália para explorar as raízes dessa história, a série percorre 18 cidades italianas, investigando as origens dos imigrantes que ajudaram a moldar a cultura brasileira. Além disso, o programa visita municípios de Santa Catarina para mostrar como vivem os descendentes desses corajosos italianos que, há mais de um século, buscaram uma nova vida no Brasil. Acompanhe esta superprodução que celebra a coragem e o legado cultural dos imigrantes italianos. É a partir de quinta-feira, 31 de outubro, no SC no Ar.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.