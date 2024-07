Museu do SESC em Florianópolis tem programação especial para crianças com realidade virtual Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/07/2024 - 11h30 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h20 ) ‌



O Museu do SESC de Florianópolis preparou uma programação especial para as crianças este mês, incluindo a utilização de óculos de realidade virtual e um guia virtual interativo. A repórter Karina Koppe traz todos os detalhes sobre as atividades disponíveis e como as crianças podem aproveitar essa experiência tecnológica e educativa.

