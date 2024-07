Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

Acompanhe o Mundo Financeiro com apresentação do Nader Khalil. No episódio de hoje recebemos o CEO do FomentoMais Bank, Alceu Tavares, que conversou com a gente sobre sua história e a criação de sua instituição financeira.

