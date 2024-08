Mulheres na Amazônia enfrentam horas de viagem para conseguir tratar o cancro da mama Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 24/08/2024 - 07h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h16 ) ‌



O episódio do 'Repórter Record Investigação' de hoje traz à luz as dificuldades de quem tem uma das doenças que mais matam no mundo e que vive na maior floresta tropical do planeta. As mulheres da Amazônia enfrentam doenças oncológicas em comunidades onde o atendimento médico a esse tipo de paciente simplesmente não chega. O Amazonas, por exemplo, tem a maior mortalidade pelo tumor do colo do útero de todo o Brasil. As pacientes precisam viajar longas distâncias para receber atendimento especializado em Manaus, onde está localizado o único hospital público dedicado ao tratamento oncológico no estado.

