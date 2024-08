Mulher ouve gritos de socorro e salva amiga de ser morta a facadas pelo ex, em Guaíra Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 06/08/2024 - 10h10 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h44 ) ‌



O Cidade Alerta traz agora a história de uma mulher de 47 anos que sobreviveu após ser atacada pelo ex-namorado com vários golpes de faca, em Guaíra. A dona de casa só não foi morta pois a amiga dela, que estava na residência na hora do crime, conseguiu espantar o criminoso. O suspeito do crime, de 60 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil; ele não aceita o fim do relacionamento e já fez várias ameaças de morte para a mulher, que teme a própria vida.

*Reportagem exibida em 05/08/2024.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.