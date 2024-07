Mulher é solta após ficar presa injustamente por 43 anos nos Estados Unidos Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/07/2024 - 12h45 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma mulher cuja condenação foi anulada após cumprir 43 anos de uma sentença de prisão perpétua foi libertada nesta sexta-feira (19). Sandra Hemme, de 64 anos, foi a mulher que ficou presa injustamente por mais tempo nos Estados Unidos, de acordo com sua equipe jurídica do Projeto Inocência. A soltura aconteceu mesmo com as tentativas do procurador-geral do Missouri de mantê-la presa. Sandra cumpria uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato a facadas de uma funcionária de uma biblioteca do Missouri em 1980.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.