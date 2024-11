Mulher é presa por furto de R$18 mil em loja de Jaraguá do Sul Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 07/11/2024 - 15h17 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h46 ) twitter

Uma mulher foi detida no Norte de Santa Catarina suspeita de furtar R$18 mil de uma loja em Jaraguá do Sul. A operação, realizada pela polícia, trouxe à tona detalhes sobre o caso, que despertou a atenção local. Lincoln Pradal acompanha os desdobramentos e explica como o caso foi resolvido pelas autoridades. Segundo relatos, a suspeita teria se aproveitado de uma oportunidade para realizar o furto, mas acabou sendo capturada antes de escapar com a quantia. Acompanhe as informações completas e os detalhes dessa prisão.

