Mulher desaparece e família busca desesperadamente por notícias | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Mulher desaparecida em Uberaba: Fiama da Silva Bento, de 31 anos, desapareceu após sair de um bar na última sexta-feira, dia 21 de junho. Segundo a família, ela teria discutido com o companheiro naquela noite e, depois, passou a noite na casa de um amigo. Fiama foi vista pela última vez na sexta-feira à noite, em um bar na Avenida Caio Otarião, comemorando com amigos. Após a discussão com o companheiro, ela deixou o bar e foi para a casa do amigo Léo, na Rua Odilon de Souza Brito, 428, no bairro Ilha Bela.

Fiama passou a noite na casa do amigo e voltou para sua residência por volta das cinco da manhã de sábado. Em seguida, enviou mensagens ao amigo informando que estava em casa trancada no banheiro. A última mensagem enviada por Fiama foi às 7h03 da manhã de sábado, 22 de junho de 2024. Desde então, ela não foi mais vista ou contactada. Seu companheiro comunicou o desaparecimento à família somente na quarta-feira, 26 de junho de 2024, informando que após o ocorrido no bar, ele pegou seus pertences e se mudou para a casa de parentes.

No momento do desaparecimento, Fiama vestia uma blusa amarela e um short jeans claro. Seu telefone celular está desligado ou fora de alcance, e ela não levou seus documentos pessoais. Todas as suas roupas permanecem na residência onde morava. A família e amigos estão desesperados em busca de informações que possam levar ao paradeiro de Fiama, uma vez que ela não utiliza nenhum tipo de droga ou ilícitos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=9ulfvdufSlk

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=TKqhES-BApg

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Vl42pS1XvpU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #Uberaba #desaparecida

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.