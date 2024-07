Mulher ateia fogo em outra por ciúmes de homem em Uberaba | Cidade Alerta Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Uma mulher de 25 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta quinta-feira (4), no bairro Marajó, em Uberaba. A principal suspeita é a ex-namorada do seu atual namorado, com quem ela já havia tido diversas brigas.

Segundo testemunhas, a vítima foi até a casa da suspeita para tirar satisfações. As duas iniciaram uma discussão que rapidamente se tornou violenta. A suspeita, então, jogou álcool na vítima e ateou fogo. Desesperada, a vítima correu pela rua pedindo ajuda, conseguindo tirar o capacete que estava usando, mas perdendo parte do cabelo no processo. Ela também jogou no chão uma faca que estava em sua cintura.

Moradores da região ajudaram a apagar as chamas.

Quando a polícia e o SAMU chegaram ao local, a vítima ainda estava consciente. Ela foi questionada se a faca teria sido sacada na tentativa de se defender, mas a testemunha afirmou que a vítima não teve tempo de usá-la, apenas a pegou enquanto corria em chamas.

A suspeita do crime fugiu do local. A vítima foi entubada pelo SAMU devido aos danos causados às vias aéreas e encaminhada ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para atendimento médico especializado.

Uma faca e um isqueiro foram apreendidos no local e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

