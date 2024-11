Motorista perde controle, roda na pista e bate em uma carreta em Caeté (MG) Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 18/11/2024 - 13h40 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h33 ) twitter

Um grave acidente foi registrado, na manhã deste domingo (17), na BR-381, próximo ao trevo de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista de um carro perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu em uma carreta.

O acidente foi gravado pela câmera que estava acoplada na cabine da carreta. Equipes do resgate voluntário Anjos do Asfalto chegaram ao local para prestar os primeiros atendimentos.

O motorista do carro foi encaminhado para o hospital João 23, na capital mineira, com ferimentos na cabeça. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

