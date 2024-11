Motorista perde controle de van e prensa jovem contra muro de casa em MG Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 13/11/2024 - 12h55 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h04 ) twitter

Uma adolescente de 14 anos ficou prensada contra o muro de uma casa em Sabará (MG). O motorista da van escolar perdeu o controle enquanto a menina estava sentada na calçada. Ela tentou correr, mas foi atingida e presa entre a van e a parede. Os bombeiros quebraram parte do muro para resgatá-la. A jovem teve um pé quebrado e passou por cirurgia. Dez crianças estavam na van e não se feriram. A polícia investiga as causas do acidente.

