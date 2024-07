Motorista de carro de luxo que atropelou e matou motociclista testa negativo no bafômetro Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/07/2024 - 17h50 (Atualizado em 30/07/2024 - 01h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Imagens divulgadas depois do acidente que causou a morte de um motociclista, na zona sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (29), mostram o motorista do carro de luxo fazendo o teste de bafômetro. A polícia diz que o resultado deu negativo. Em um primeiro momento, o motorista iria responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas com o surgimento das imagens das câmeras de segurança e com os depoimentos de testemunhas isso ainda pode mudar.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.