Motorista de aplicativo luta contra assaltante e é esfaqueado no pescoço em João Pinheiro

Um crime brutal chocou a cidade de João Pinheiro na manhã de segunda-feira (22): um motorista de aplicativo foi esfaqueado no pescoço durante um assalto no Parque das Andorinhas, próximo à BR-040. A vítima, um homem de 35 anos, reagiu à ação do criminoso e acabou ferido.

Segundo informações, o motorista teria atendido a uma chamada para uma corrida e, ao chegar no local, foi surpreendido pelo passageiro, que anunciou o assalto. O assaltante exigiu dinheiro, o celular e o veículo da vítima. Na tentativa de se defender, o motorista entrou em luta corporal com o criminoso, mas acabou sendo ferido com uma facada no pescoço.

Após o crime, o assaltante fugiu do local levando o dinheiro e o celular da vítima. Ferido, o motorista conseguiu pedir ajuda na base da concessionária que administra a rodovia. Ele foi socorrido por uma equipe da VIA 040 e encaminhado à UPA de João Pinheiro, onde recebeu atendimento médico.

Até o momento, o suspeito do crime ainda não foi identificado ou localizado. A Polícia Civil investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na captura do criminoso.

