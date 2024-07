Motociclista morre em grave acidente na BR-352 em Minas Gerais | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Um motociclista perdeu a vida na manhã de hoje em um trágico acidente na BR-352, próximo à entrada do distrito de Monjolinho de Minas, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa. A colisão envolveu a moto da vítima e uma caminhonete, deixando a frente da moto completamente destruída e arremessando o motociclista por diversos metros.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete seguia no sentido Lagoa Formosa - Patos de Minas quando colidiu com a moto, que trafegava em sentido contrário. O impacto da batida foi tão violento que o motociclista não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local.

A equipe do SAMU foi acionada, mas nada pôde ser feito para salvar a vida da vítima. A PMRv também esteve presente para realizar os trabalhos de praxe e esclarecer as causas do acidente. A identidade do motociclista ainda não foi divulgada.

O acidente causou transtornos no trânsito na região, com a pista precisando ser parcialmente interditada para a remoção dos veículos. A PMRv orienta os motoristas a redobrar a atenção ao dirigir nas rodovias, especialmente em trechos com histórico de acidentes.

