Motociclista acidentado não resiste aos ferimentos e falece no hospital | Balanço Geral Minas

Faleceu na manhã desta terça-feira (02), no Hospital Regional Antônio Dias, o Sr. Robson Francisco Borges, de 47 anos, vítima de um grave acidente de moto ocorrido ontem no Centro de Patos de Minas.

Segundo informações, o acidente foi registrado por câmeras de segurança na Rua Major Jerônimo. O Sr. Robson perdeu o controle da moto quando um carro fazia uma conversão para entrar em um supermercado. Com a perda de controle, ele bateu no muro, ocasionando a queda do capacete e forte impacto na cabeça.

Apesar de todo o esforço da equipe médica do Hospital Regional Antônio Dias, o Sr. Robson não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Nossos sinceros sentimentos à família e amigos neste momento de luto.

