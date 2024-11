Morre motorista atingido por tiro durante execução de empresário no aeroporto de Guarulhos Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 11/11/2024 - 11h49 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h08 ) twitter

Atingido por um dos tiros de fuzil durante a execução do empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach no aeroporto de Guarulhos, na última sexta-feira, o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, de 41 anos, morreu no domingo (10) após dois dias internado. Alvo do ataque, Gritzbach fechou acordo de delação premiada contra integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

