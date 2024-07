Morre Arthur, filho de 11 meses do cantor Zé Vaqueiro

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

‌



A+

A-

O cantor Zé Vaqueiro anunciou que o filho dele, de apenas 11 meses, morreu nesta terça-feira (9). Arthur estava internado depois de sofrer uma parada cardíaca. O filho do cantor com a influenciadora digital Ingra Soares nasceu com uma condição rara, chamada "Síndrome de Patau". O casal usou as redes sociais para falar sobre a morte do filho caçula e agradecer às orações pela vida do dele.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.