Moradores do bairro Lagomar convivem com o medo da ressaca

Em Macaé, o avanço do mar tem preocupado os moradores do bairro Lagomar. A ressaca registrada no início de junho destruiu parte da Avenida Atlântica e o risco da erosão aumentar é grande e tem tirado o sono dos moradores.

