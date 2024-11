Moradores de Ilhota cobram melhorias na rodovia Jorge Lacerda após duas mortes em 24 horas Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 10h53 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h27 ) twitter

Duas pessoas perderam a vida nas últimas semanas em acidentes de trânsito na rodovia Jorge Lacerda, em Ilhota. Somente neste ano, mais de 30 ocorrências foram registradas no local, levantando preocupações sobre a segurança na via. Moradores e familiares se reuniram no último sábado para exigir melhorias na sinalização e medidas que garantam a segurança de todos que transitam por essa rodovia. Acompanhe a reportagem para entender a situação e as reivindicações da comunidade.

