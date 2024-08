Monkeypox em SC: Ministério da Saúde negocia vacinas emergenciais para combate Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 15/08/2024 - 20h11 (Atualizado em 16/08/2024 - 01h36 ) ‌



O Ministério da Saúde está atualmente em negociações para a compra de doses emergenciais da vacina contra monkeypox, uma medida necessária diante do aumento de casos confirmados em Santa Catarina. Três cidades no estado já registraram infecções pela doença, o que levanta preocupações sobre a necessidade urgente de vacinas. Acompanhe as informações detalhadas com Márcio Falcão, ao vivo de Joinville, e saiba mais sobre os próximos passos para conter a disseminação do vírus.

